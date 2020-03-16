Государство приобретет дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких

Министерство здравоохранения Республики Армения планирует приобрести еще 11 аппаратов искусственной вентиляции легких. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обсуждения в Национальном Собрании проекта об объявлении чрезвычайного положения в ответ на вопрос депутата Лусине Бадалян о количестве в стране аппаратов ИВЛ.

«Сейчас в стране 360 аппаратов ИВЛ, приобретаем еще 11, в инфекционной больнице Норка есть 15 аппаратов. Этот процесс будет непрерывным. В стране нет кризиса, нет такой ситуации, когда нам нужны эти аппараты. Из 30 случаев с диагнозом коронавирусной инфекции у нас только два случая диагностирования пневмонии, и только один из них находится в группе риска», - сказал Пашинян.

По его словам, до сих пор в Республике Армения не было проблем с аппаратом искусственной вентиляции легких.