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Государство приобретет дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких

Государство приобретет дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких

Министерство здравоохранения Республики Армения планирует приобрести еще 11 аппаратов искусственной вентиляции легких. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обсуждения в Национальном Собрании проекта об объявлении чрезвычайного положения в ответ на вопрос депутата Лусине Бадалян о количестве в стране аппаратов ИВЛ.

«Сейчас в стране 360 аппаратов ИВЛ, приобретаем еще 11, в инфекционной больнице Норка есть 15 аппаратов. Этот процесс будет непрерывным. В стране нет кризиса, нет такой ситуации, когда нам нужны эти аппараты. Из 30 случаев с диагнозом коронавирусной инфекции у нас только два случая диагностирования пневмонии, и только один из них находится в группе риска», - сказал Пашинян.

По его словам, до сих пор в Республике Армения не было проблем с аппаратом искусственной вентиляции легких.


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