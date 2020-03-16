Время в Ереване: 11:07:36,   18 Март

Вице-премьер Мгер Григорян принял участие в заседании Совета ЕЭК в режиме видеоконференции

Вице-премьер Мгер Григорян принял участие в заседании Совета ЕЭК в режиме видеоконференции

Вице-премьер Мгер Григорян принял участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в режиме видеоконференции.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в ходе заседания по инициативе армянской стороны было принято решение установить таможенную пошлину в размере 0% сроком на шесть месяцев при ввозе из третьих стран товаров медицинского назначения и средств индивидуальной защиты.

По итогам заседания было также принято решение об устранении таможенных пошлин при ввозе электромобилей из третьих стран в страны ЕАЭС до конца 2021 года.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации