Премьер-министр Армении Никол Пашинян призывает граждан не совершать «панических» закупок, чтобы исключить рост цен на продовольствие и другие продукты. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом во время обсуждения законопроекта о введении чрезвычайного положения на внеочередном заседании Национального Собрания, отвечая на вопрос депутата от фракции «Мой шаг» Арусяк Джулакяна о ценах в продуктовых магазинах и аптеках.

«Государственная комиссия по защите экономической конкуренции борется с ростом цен. Я думаю, что мы сами и наши потребители должны бороться с ростом цен, если договоримся не совершать «панических» закупок. Мне доложили, что недостатка в продовольствии или любом другом продукте нет», - сказал Пашинян.

По его словам, 15 марта в продуктовых магазинах количество покупок увеличилось на 20% по сравнению с 8 марта. В то же время премьер-министр Армении подчеркнул, что, хотя товарооборот растет, в витринах магазинов нет недостатка в товарах.