В Армении с 16 марта по 14 апреля объявляется чрезвычайное положение

Сегодня состоялось внеочередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство приняло включенный в повестку дня проект решения “Об объявлении в Республике Армения чрезвычайного положения”. Принятие решения, в частности, обусловлено распространением в мире и Республике Армения нового коронавирусного заболевания (COVID-19) и объявлением главой ВОЗ от 13 марта 2020 года о признании распространения этого заболевания пандемией. В этой связи правительство приняло решение об объявлении чрезвычайного положения на всей территории Республики Армения с 16 марта, 18:30 часов, по 14 апреля, 17:00 часов, включительно.

Для реализации единого управления силами и средствами, обеспечивающими правовой режим чрезвычайного положения, будет создана комендатура, комендантом будет назначен вице-премьер Тигран Авинян. В состав комендатуры в силу должности входят начальник аппарата премьер-министра Республики Армения, министры по чрезвычайным ситуациям, здравоохранения, экономики, территориального управления и инфраструктур Республики Армения, председатель КГД, и.о. начальника полиции Республики Армения, и.о. директора Службы национальной безопасности, начальник Бюро по координированию работ инспекционных органов, руководители Инспекционного органа по надзору за рынком и Инспекционного органа продовольственной безопасности. Обслуживание работы комендатуры обеспечат аппарат премьер-министра и офис вице-премьера Тиграна Авиняна.

Решением, в частности, на всей территории Республики Армения запрещается организация, проведение собраний и забастовок и участие в них. На территории Республики Армения запрещается организация, проведение общественных мероприятий и участие в них.

На весь период чрезвычайного положения прекращается деятельность всех государственных, общинных и негосударственных общеобразовательных (в том числе дошкольных), начальных профессиональных училищ (ремесленнических), средне-специальных и высших учебных заведений, а также центров внешкольного воспитания, в том числе, детско-юношеских творческих и эстетических центров, музыкальных, художественных школ и школ искусств, клубов, спортшкол, оздоровительных лагерей и других внешкольных организаций, также будут приостановлены учебные процессы в действующих в Армении международных образовательных учреждениях, за исключением учебных заведений, имеющих возможность дистанционного обучения.

В конце заседания Никол Пашинян сообщил, что провел телефонный разговор с президентом Республики Арцах Бако Саакяном и обсудил текущую ситуацию с коронавирусом. “Ни одного случая заражения коронавирусом пока не зарегистрировано в Арцахе. Мы призываем наших граждан ездить из Арцаха в Армению и наоборот только в случаях исключительной необходимости”, - сказал премьер-министр.

Глава правительства отметил, что на контрольно-пропускные пунктах с обеих сторон будут измерять температуру граждан: “При наличии высокой температуры мы попросим граждан вернуться в места своего проживания”.

Затем премьер-министр коснулся финансовой системы республики и отметил: “Я хочу сказать, что финансовая система в Армении функционирует нормально, банковская система имеет высокий уровень ликвидности, которого более чем достаточно для организации плавного и бесперебойного процесса ежедневных банковских операций. В то же время Центральный банк готов при необходимости предоставить дополнительную ликвидность финансовой системе, как в драмах, так и в иностранной валюте”.

Председатель ЦБ Артур Джавадян отметил, что с банковской системой в Армении никаких проблем нет, ситуация полностью контролируемая и стабильная.

Никол Пашинян также отметил, что ЦБ обратился к коммерческим банкам с просьбой посредством индивидуального подхода оказать содействие бизнесменам, пострадавшим от кризиса в связи с возникшей в результате распространения коронавируса ситуацией. “Центральный банк обратился к банкам с призывом проявить особый подход к бизнесменам, пострадавшим от текущей кризисной ситуации, а также посредством индивидуального подхода помочь им в реорганизации кредитов и, в некоторых случаях, процентных ставок”, - сказал премьер-министр.

Артур Джавадян добавил: “Мы договорились с нашими партнерами, в том числе с Национальной ипотечной компанией, Программой доступного жилья для молодежи, международными программами с третьими сторонами, о том, что если коммерческий банк меняет условия со своим клиентом, то есть откладывает погашение кредита, продлевает срок кредита и снижает процентную ставку, тогда отмеченные мною организации также изменят условия для банков. Это означает, что коммерческие банки уже с сегодняшнего дня имеют такую возможность”.

Никол Пашинян также отметил, что по итогам 2019 года валютные резервы Армении находятся на рекордно высоком уровне - более 2 млрд 800 млн долларов. “В прошлом году Центральный банк Армении закупил около 560 млн долларов иностранной валюты”, - сказал премьер-министр, еще раз подчеркнув, что финансовая система Армении стабильна, а уровень ликвидности высок.

Глава правительства отметил, что при необходимости правительство и ЦБ будут оказывать надлежащую поддержку банкам и экономике в целом для обеспечения высокого уровня ликвидности. “Конечно, мы также сейчас обсуждаем, какие меры следует предпринять для преодоления неизбежных экономических трудностей, но я хочу четко констатировать, что мы не сформулировали нашу задачу таким образом, что мы должны преодолеть экономические трудности. Мы сформулировали нашу задачу по-другому: мы должны быть готовы воспользоваться неизбежными изменениями в мировой экономике. В частности, по нашим оценкам, ожидается сокращение мирового ВВП примерно на 2 трлн долларов. С одной стороны, это, конечно, плохо, но это также означает, что на мировом рынке образуется свободное поле на около 2 трлн долларов, и вся наша политика должна быть направлена на принятую два года назад нашу экономическую политику, согласно которой экономика, бизнес Армении должен увеличить свое присутствие на освобожденном экономическом поле. И кризис приносит не только проблемы, но и возможности, и наш стратегический подход должен заключаться в том, чтобы эти трудности открывали для нас новые возможности, и мы должны сосредоточиться на той повестке, чтобы воспользоваться этими возможностями”, - сказал Никол Пашинян.