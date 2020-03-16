ЕС может ввести запрет на все поездки на свою территорию

Еврокомиссия (ЕК) предложила главам государств и правительств ЕС ввести временные ограничения на все поездки, кроме неотложных, сроком на 30 дней для борьбы с коронавирусом. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в распространенном в понедельник заявлении.

На границах государств ЕС создаются "зеленые линии" для грузовиков с продуктами питания и медикаментами".

Ожидается, что эта мера будет формально утверждена во вторник на телеконференции глав государств и правительств ЕС и вступит в силу с 18 марта. Исключение будет сделано для дипломатов, медработников, исследователей, занимающихся проектами по борьбе с коронавирусом, транспортного персонала, граждан и резидентов ЕС, возвращающихся домой, а также членов их семей. Первым следствием этой меры станет прекращение выдачи шенгенских виз, по действующим визам в ЕС нельзя будет въехать с туристическими целями или иными целями, которые не входят в список исключений.

"Я проинформировала сегодня глав государств "большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония - прим. ред.), что мы [Еврокомиссия] предложили главам государств и правительств ЕС ввести временный запрет на все поездки, кроме неотложных, на территорию Евросоюза. Эти меры будут введены на исходный период в 30 дней и могут быть продлены, если необходимо. Чем меньше путешествий, тем лучше мы сможем сдержать распространение вируса", - заявила она.

"Естественно, будут сделаны исключения: граждане и резиденты Евросоюза и члены их семей, дипломаты и медицинские работы, а также ученые и эксперты, занимающиеся изучением и противодейстием коронавирусу, лица, занимающиеся перевозкой ключевых товаров, включая продукты питания и комплектующие для работы европейских предприятий, сотрудники из иностранных государств, которые работают на территории Евросоюза, не попадут под действия новых ограничений", - заявила фон дер Ляйен.

ЕК предложила "также создать на границах так называемые зеленые линии, чтобы обеспечить приоритетный пропуск ключевого транспорта, в первую очередь грузовиков с медикаментами, скоропортящимися продуктами, продуктами питания".

"Мы должны обеспечить непрерывный поток основных товаров, чтобы гарантировать работу нашей экономики", - заявила она.