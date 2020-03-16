На территории ЕАЭС временно отменены пошлины при ввозе медсредств из третьих стран

В случае ввоза лекарственных средств и средств индивидуальной защиты в страны Евразийского экономического союза из третьих стран таможенная пошлина в течение шести месяцев составит 0%. Как сообщает Арменпресс, по данным Армянского единого информационного центра, такое решение было принято на заседании Евразийской экономической комиссии.

«Вице-премьер Мгер Григорян через видеосвязь принял сегодня участие в заседании Совета Евразийской экономической комиссии. В ходе заседания по инициативе армянской стороны было принято решение установить таможенную пошлину в размере 0% на шесть месяцев при ввозе из третьих стран товаров медицинского назначения и средств индивидуальной защиты», - говорится в сообщении.