В Армении наличествует достаточное количество продовольствия: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян уверяет, что в республике наличествует достаточное количество продовольствия. Как сообщает Арменпресс, Пашинян сказал об этом на внеочередном заседании НС во время обсуждения законопроекта о введении чрезвычайного положения в республике.

«В настоящее время у нас также нет проблем, связанных с экспортом. Не будет дефицита продовольствия в течение как минимум одного месяца. Импорт других товаров производится в достаточных количествах. Комендатура и комендант имеют полномочия принимать соответствующие решения для обеспечения импорта товаров в Армении, а также для запрета или ограничения экспорта определенных продуктов. Все это в основном связано с товарами здравоохранительного значения», - сказал премьер.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 30, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.