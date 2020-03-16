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Установлен круг лиц, который контактировал с зараженным коронавирусом лицом в Ереване

Установлен круг лиц, который контактировал с зараженным коронавирусом лицом в Ереване

Уже установлен и определен круг лиц, который контактировал с зараженным коронавирусом лицом в одном из производственных цехов Еревана. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе внеочередного заседания НС.

«В настоящее время общую ситуацию можно считать управляемой, наибольший риск связан с зараженным коронавирусом лицом в одном из производственных цехов Еревана. Кажется, нам удалось определить круг лиц, контактировавших с этим человеком. В таких случаях мы не можем быть полностью уверены, поэтому мы объявили чрезвычайное положение», - сказал Пашинян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 30, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.


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