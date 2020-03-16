Из-за распространения коронавируса посольство Франции в Армении временно приостанавливает работу визовой службы. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится на официальной странице посольства в Facebook.

«В контексте борьбы с распространением COVID-19 и чрезвычайного положения визовая служба будет приостановлена со вторника 17 марта до дальнейшего уведомления. Следовательно, назначения для подачи заявлений на получение визы отменяются», - говорится в сообщении.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 30, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.