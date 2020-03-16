В Армению будут импортированы два типов рапид-тестов  

Рапид-тесты, которые будут импортированы в Армению и позволят подтвердить или опровергнуть наличие коронавируса в течение короткого времени, будут двух видов. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил министр здравоохранения Арсен Торосян в ходе брифинга 16 марта.

«Я не могу сказать конкретный день импорта, это зависит от международных логистических проблем, но мы, по крайней мере, полностью обеспечены нашими базовыми тестами. Мы проводим до 100 исследований в день. Рапид-тесты могут быть двух типов - диагностирующие с помощью слюны и крови. На пограничных контрольно-пропускных пунктах будут использованы диагностические тесты с помощью слюны, а в больницах - крови», - сказал Торосян

Арсен Торосян отметил, что до конца недели в Армении в целом будет 5500 обычных тестов.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 30, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.