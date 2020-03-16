В пресс-центре правительства Армении создан Единый армянский информационный центр, откуда в ближайшие дни будут проводиться пресс-конференции (в 12:00, 16:00, 20:00 часов), в ходе которых будет представлена оперативная информация о предотвращении распространения коронавируса.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, конференции будут транслироваться на Общественном телевидении (в открытом формате) и на канале правительства Армении на YouTube.

«Представители средств массовой информации, аккредитованные при правительстве Армении, могут присутствовать на пресс-конференциях, но также будут иметь возможность направить свои вопросы на страницу Facebook Единого армянского информационного центра с обязательным упоминанием названия средства массовой информации», - говорится в заявлении.