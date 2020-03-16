Банковская система Армении стабильная, никаких проблем нет: глава ЦБ

Финансовая система Армении функционирует в нормальном режиме, банковская система обладает высоким уровнем ликвидности, которого более чем достаточно для организации бесперебойной работы банковских операций. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на внеочередном заседании правительства.

«В то же время Центральный банк готов при необходимости предоставить финансовой системе дополнительную ликвидность, как в драмах, так и в иностранной валюте», - сказал Никол Пашинян.

Председатель Центробанка Артур Джавадян отметил, что в банковской системе Армении нет проблем. По его словам, факты также свидетельствуют об этом. «Вначале у нас были некоторые перепады на разных рынках, у нас была нестабильная ситуация на рынке, однако сейчас ситуация полностью контролируемая и стабильная», - сказал Артур Джавадян.

В Республики Армения объявлено чрезвычайное положение с 16 марта 2020 года, с 18:30 часов, до 14 апреля 2020 года, 17:00 часов.