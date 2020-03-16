Парламент Армении обсудит вопрос о введении ЧП на специальном заседании

Национальное Собрание Республики Армения созовет специальное заседание, в ходе которого будет обсужден вопрос об объявлении чрезвычайного положения на всей территории страны. Как сообщает Арменпресс, правительство на внеочередном заседании 16 марта принял решении о введении ЧП на 30 дней.

Согласно статье 120 Конституции, в случае объявления чрезвычайного положения в силу права незамедлительно созывается специальное заседание Национального собрания. Национальное собрание большинством голосов от общего числа депутатов может отменить чрезвычайное положение или отменить осуществление мероприятий, предусмотренных правовым режимом чрезвычайного положения. Правовой режим чрезвычайного положения устанавливается Законом, который принимается большинством голосов от общего числа депутатов.

Председатель НС Армении Арарат Мирзоян уже попросил депутатов и аппарат подготовиться к специальному заседанию НС.

Число подтвержденных случаев коронавируса в Армении достигло 30, изолировано более 300 человек. Первый случай коронавируса в Армении был зафиксирован 1 марта. Гражданин приехал в Армению из Ирана. Он уже выздоровел и выписался из больницы.