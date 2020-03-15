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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели

Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

На данный момент изолированы около 200 лиц с подозрением на коронавирус — Арсен Торосян

 

 

Премьер-министр Армении и его супруга пройдут тест на коронавирус

 

 

Армения и Грузия на 10 дней приостанавливают передвижение граждан между двумя странами

В Армении начали действовать малые предприятия по производству медицинских масок

В Армении ежедневно производится 6 - 7 тонн алкогеля: председатель ГКЗЭК

Находящиеся в обращении старые банкноты постепенно будут заменены новыми: Центральный банк

Гонконгская газета назвала рецепт успеха Китая в борьбе с коронавирусом

СМИ: первый случай инфицирования коронавирусом в Китае выявили в ноябре 2019 года

Трамп объявил режим ЧС в США из-за коронавируса

 

 

У нас нет Конституционного суда, соответствующего Конституции: Пашинян о необходимости референдума

Пашинян в Горисе обнародовал проект декларации о референдуме 5 апреля

 

 

В результате выстрела противника погиб контрактный военнослужащий

Азербайджанская сторона открыла огонь по боевым позициям Иджевана

 

 

Никол Пашинян и Шарль Мишель обсудили широкий круг касающихся отношений Армения-ЕС вопросов

 

 

Вы можете рассчитывать на меня в моей новой должности: Дональд Туск премьер- министру Пашиняну

 

 

В Брюсселе состоялась встреча Никола Пашиняна и Жозепа Борреля

 

 

Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным

 

 

Спикер НС Армении и премьер-министр Сербии обсудили военно-промышленное сотрудничество

 

 

Информационный мост с арабскими странами: «Арменпресс» расширяет сотрудничество

 

 

Женщины  должны иметь больше возможностей для  лидерства — послание  Пашиняна  по случаю 8 Марта

 

 

ЦБ Армении имеет все ресурсы для обеспечения стабильности: экономист о падении цен на нефть

 

 

Мнацакан Бичахчян освобожден с должности начальника Паспортно-визового управления полиции

 

 

Суд принял решение об аресте Самвела Майрапетяна

 

 

Министерство культуры Сирии наградило депутата армянского происхождения Нору Арисян

 

 

Представлен клип на песню Армении на конкурсе "Евровидение 2020"

 

 

У сборной Армении по футболу новый тренер


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