«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
На данный момент изолированы около 200 лиц с подозрением на коронавирус — Арсен Торосян
Премьер-министр Армении и его супруга пройдут тест на коронавирус
Армения и Грузия на 10 дней приостанавливают передвижение граждан между двумя странами
В Армении начали действовать малые предприятия по производству медицинских масок
В Армении ежедневно производится 6 - 7 тонн алкогеля: председатель ГКЗЭК
Находящиеся в обращении старые банкноты постепенно будут заменены новыми: Центральный банк
Гонконгская газета назвала рецепт успеха Китая в борьбе с коронавирусом
СМИ: первый случай инфицирования коронавирусом в Китае выявили в ноябре 2019 года
Трамп объявил режим ЧС в США из-за коронавируса
У нас нет Конституционного суда, соответствующего Конституции: Пашинян о необходимости референдума
Пашинян в Горисе обнародовал проект декларации о референдуме 5 апреля
В результате выстрела противника погиб контрактный военнослужащий
Азербайджанская сторона открыла огонь по боевым позициям Иджевана
Никол Пашинян и Шарль Мишель обсудили широкий круг касающихся отношений Армения-ЕС вопросов
Вы можете рассчитывать на меня в моей новой должности: Дональд Туск премьер- министру Пашиняну
В Брюсселе состоялась встреча Никола Пашиняна и Жозепа Борреля
Никол Пашинян провел телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Спикер НС Армении и премьер-министр Сербии обсудили военно-промышленное сотрудничество
Информационный мост с арабскими странами: «Арменпресс» расширяет сотрудничество
Женщины должны иметь больше возможностей для лидерства — послание Пашиняна по случаю 8 Марта
ЦБ Армении имеет все ресурсы для обеспечения стабильности: экономист о падении цен на нефть
Мнацакан Бичахчян освобожден с должности начальника Паспортно-визового управления полиции
Суд принял решение об аресте Самвела Майрапетяна
Министерство культуры Сирии наградило депутата армянского происхождения Нору Арисян
Представлен клип на песню Армении на конкурсе "Евровидение 2020"
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