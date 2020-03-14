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Fly Dubai опровергает информацию об отмене рейсов Дубай-Ереван-Дубай

Fly Dubai опровергает информацию об отмене рейсов Дубай-Ереван-Дубай

Fly Dubai Airlines не отменила свои рейсы в Дубай-Ереван-Дубай.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  авиакомпании.

«Авиакомпания просто вносит некоторые изменения в свое текущее расписание в коммерческих целях», - сказали в авиакомпании.

Ранее Арменпресс был проинформирован о том, что рейсы отменили: авиакомпания Ryanair—Ереван-Милан, Ереван-Рим, авиакомпания Armenia Airlines—Ереван-Лион, Ереван-Тель-Авив. Планируют отменить рейсыQatarAirways—Доха-Ереван, Белавиа—Минск-Ереван, FlyDubai—Дубай-Ереван и PegasFly— Сочи-Ереван.

 


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