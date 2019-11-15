Анонс мероприятий на 16 марта
16:25, Март 14, 2020
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- 16:52 Fly Dubai опровергает информацию об отмене рейсов Дубай-Ереван-Дубай
- 16:25 Анонс мероприятий на 16 марта
- 15:58 Число зараженных коронавирусом в Испании за день увеличилось на 1500
- 15:38 Нет необходимости делать большие закупки, поскольку в торговых сетях большие запасы — ГКЗЭК РА
- 15:25 Проведена проверка выполнения указаний по предотвращению проникновения коронавируса в ВС
- 15:12 В связи с коронавирусом клуб «Урарту» останавливает работу
- 15:10 На данный момент изолированы около 200 лиц с подозрением на коронавирус — Арсен Торосян
- 14:59 В Намибии зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
- 14:45 Литва закрывает въезд для иностранцев и восстанавливает контроль на границе с ЕС
- 14:28 14 марта будет проведена дезинфекция поездов ереванского метро
- 14:17 "Аэрофлот" сократит количество рейсов в Европу
- 14:13 В Нидерландах в связи с коронавирусом отложены несрочные операции
- 14:10 Президент РА и Генеральный директор ВОЗ обсудили ситуацию с распространением коронавируса
- 13:54 С 14 по 24 марта отменяется курсирование международного поезда Ереван-Тбилиси- Ереван
- 13:47 Временно прекращается работа объектов культуры, подведомственных МОНКС
- 13:41 Минздрав призывает сохранять спокойствие и следить за официальной информацией
- 13:35 СПИСА призывает совершать платежи через терминалы
- 13:30 Китай готов продолжать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом
- 13:19 Самочувствие премьер-министра и его супруги хорошее, температуры нет — пресс- спикер Анны Акопян
- 12:54 На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек
- 12:40 Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 15
- 12:34 За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня более 230 раз
- 12:21 Число зараженных в Италии достигло 17 тысяч
- 12:19 В Арцахе не зарегистрировано случаев коронавируса, паника распространяется из Азербайджана
- 11:54 Число зараженных коронавирусом в США достигло 2200
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