Число зараженных коронавирусом в Испании за день увеличилось на 1500

В Испании число людей, зараженных новым коронавирусом, достигло 5753.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства здравоохранения королевства.

В пятницу министерство сообщило, что число инфицированных составило 4209, а умерших -120.

Вспышка нового коронавируса CՕVID-2019 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая, 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала это как пандемию со множеством очагов. Количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 146 тысяч.

В Армении коронавирусомзаражены 15 человек.