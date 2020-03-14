Число зараженных коронавирусом в Испании за день увеличилось на 1500
15:58, 14 Март, 2020
В Испании число людей, зараженных новым коронавирусом, достигло 5753.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства здравоохранения королевства.
В пятницу министерство сообщило, что число инфицированных составило 4209, а умерших -120.
Вспышка нового коронавируса CՕVID-2019 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая, 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала это как пандемию со множеством очагов. Количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 146 тысяч.
В Армении коронавирусомзаражены 15 человек.
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