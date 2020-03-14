Нет необходимости делать большие закупки, поскольку в торговых сетях большие запасы — ГКЗЭК РА

Государственная комиссия по защите экономической конкуренции находится в постоянном контакте с основными торговыми сетями республики и регулярно проводит мониторинг запасов и цен на продовольственные и непродовольственные товары.

Об этом Арменпресс сообщили в ГКЗЭК.

«Крупные ритейлерызаверяют, что у них достаточный запас товаров, и нет необходимости совершать крупные закупки. В то же время мы информируем, что коммерческие сети также предлагают услуги онлайн-доставки, и ввиду того, что министерство здравоохранения призывает избегать людских ресурсов, мы призываем вас воспользоваться этими услугами», - говорится в заявлении Комиссии.