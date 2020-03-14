Время в Ереване: 11:07:36,   14 Март

Проведена проверка выполнения указаний по предотвращению проникновения коронавируса в ВС

Проведена проверка выполнения указаний по предотвращению проникновения коронавируса в ВС

Офицеры Управления службы войск ГШ Вооруженных сил  РА под руководством начальника управления полковника А. Петросяна провели незапланированную  проверку в в/частях гарнизонов Лори, Армавира и Еревана.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении  информации и  общественной  дипломатии    Министерства иностранных дел  Республики Армения, были проверены организация службы внутренней регламентации в воинских частях, поддержание визового режима, состояние учебной базы, организация службы войск. В ходе визита были  также проверены санитарные условия воинских частей, а также выполнение рекомендаций по предотвращению проникновения новой коронавирусной инфекции среди личного состава вооруженных сил.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации