Проведена проверка выполнения указаний по предотвращению проникновения коронавируса в ВС

Офицеры Управления службы войск ГШ Вооруженных сил РА под руководством начальника управления полковника А. Петросяна провели незапланированную проверку в в/частях гарнизонов Лори, Армавира и Еревана.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и общественной дипломатии Министерства иностранных дел Республики Армения, были проверены организация службы внутренней регламентации в воинских частях, поддержание визового режима, состояние учебной базы, организация службы войск. В ходе визита были также проверены санитарные условия воинских частей, а также выполнение рекомендаций по предотвращению проникновения новой коронавирусной инфекции среди личного состава вооруженных сил.