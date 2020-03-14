В связи с коронавирусом клуб «Урарту» останавливает работу

Футбольный клуб «Урарту» приостанавливает все виды тренировок и работы.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба клуба. Владелец «Урарту» ДжеванЧелоянц провел встречу с игроками клуба, тренерами и всем остальным персоналом.

Во время встречи они обсудили ситуацию с пандемией, вызваннойкоронавирусом COVID-19 и распространившейся во всем мире, в том числе в Армении.

Было решено, что до 18 марта в спортивном комплексе «Урарту» будут прекращены все виды тренировок и занятий.

Последующие планы будут объявлены 18 марта после онлайн-обсуждения с представителями УЕФА и Ассоциациями президентов УЕФА.