На данный момент изолированы около 200 лиц с подозрением на коронавирус — Арсен Торосян

14 из 15 человек, инфицированных коронавирусом в Армении, чувствуют себя удовлетворительно, и только у одного из них пневмония.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebookсообщил министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

«14 пациентов чувствуют себя удовлетворительно, только у одного диагностирована пневмония, и он находится под наблюдением врачей», - сказал Арсен Торосян.

Министр отметил, что в настоящее время около 200 человек изолированы по подозрению на коронавирус. Арсен Торосян призвал не посещать публичные мероприятия и откладывать их.