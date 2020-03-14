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На данный момент изолированы около 200 лиц с подозрением на коронавирус — Арсен Торосян

На данный момент изолированы около 200 лиц с подозрением на коронавирус — Арсен Торосян

14 из 15 человек, инфицированных коронавирусом в Армении, чувствуют себя удовлетворительно, и только у одного из них пневмония.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebookсообщил  министр здравоохранения РА Арсен Торосян.

«14 пациентов чувствуют себя удовлетворительно, только у одного диагностирована  пневмония, и он  находится под наблюдением врачей», - сказал Арсен Торосян.

Министр отметил, что в настоящее время около 200 человек изолированы по подозрению на коронавирус. Арсен Торосян призвал не посещать публичные мероприятия и откладывать их.


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БелТА


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