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В Намибии зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

В Намибии зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом

В Намибии обнаружены первые два случая заражения новым коронавирусом COVID-19, сообщает местное издание Namibian со ссылкой на министра здравоохранения страны Калумби Шангула.

"Прошлой ночью положительные результаты COVID-19 были обнаружены у двух туристов, приехавших в Намибию из Испании. Пара прилетела в Намибию из Мадрида транзитом через Доху (Катар)", - как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости заявил министр в ходе срочной пресс-конференции в субботу утром.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 130 тысяч человек более чем в 120 странах, большинство выздоровели, но более 5 тысяч скончались.

 

 


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БелТА


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