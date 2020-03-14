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Литва закрывает въезд для иностранцев и восстанавливает контроль на границе с ЕС

Литва закрывает въезд для иностранцев и восстанавливает контроль на границе с ЕС

В связи с распространением коронавируса, Литва закрывает доступ иностранцам и восстанавливает пограничный контроль с Европейским союзом.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра внутренних дел Литвы РимыТамашюньене.

 «Учитывая текущую ситуацию, пограничный контроль Польши и Латвии восстанавливается, и въезд для иностранцев закрывается», - сказал Тамасунене.

Ограничения не распространяются на грузоперевозки. В Литве зафиксировано  7 случаев коронавирусной инфекции.

Вспышка нового коронавирусаCՕVID-2019была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая, 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала это как пандемию со  множеством очагов. Количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 130 тысяч. Более 4500 человек умерли от этого вируса.

В Армении коронавирусомзаражены  15 человек.


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