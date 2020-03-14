14 марта будет проведена дезинфекция поездов ереванского метро

После завершения движениясоставов Ереванского метрополитена, по поручению Министерства здравоохранения и по рекомендации мэрии Еревана, будет проводиться дезинфекция поездов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщается на официальной страницев FacebookЕреванского метрополитена им.Демирчяна.

«Дезинфекция будет проводиться в соответствии с установленными процедурами, утвержденными Министерством здравоохранения и с инструкциями о том, как дезинфицировать учреждения в случае распространения вирусных инфекций», - говорится в сообщении.