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14 марта будет проведена дезинфекция поездов ереванского метро

14 марта будет проведена дезинфекция поездов ереванского метро

После завершения движениясоставов Ереванского метрополитена,  по поручению Министерства здравоохранения и по рекомендации мэрии Еревана,  будет проводиться дезинфекция поездов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщается на официальной страницев FacebookЕреванского метрополитена им.Демирчяна.

«Дезинфекция будет проводиться в соответствии с установленными процедурами, утвержденными Министерством здравоохранения и  с инструкциями о том, как дезинфицировать учреждения в случае распространения  вирусных инфекций», - говорится в сообщении.

 

 


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