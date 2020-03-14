"Аэрофлот" сократит количество рейсов в Европу

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" сокращает количество рейсов в Европу, сообщается на сайте компании.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, Россия с 16 марта ограничивает авиасообщение с ЕС, Норвегией и Швейцарией. До этого ограничения коснулись Китая, Ирана, Южной Кореи, Франции, Испании, Италии и Германии.

"Аэрофлот" вносит изменения в полетную программу из Москвы в пункты Европы", - говорится в сообщении.