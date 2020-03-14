Время в Ереване: 11:07:36,   14 Март

В Нидерландах в связи с коронавирусом отложены несрочные операции

В Нидерландах в связи с коронавирусом отложены несрочные операции

Врачи в Нидерландах откладывают несрочные операции из-за распространения коронавируса нового типа.

Как передает Арменпресс,об этом сообщает  РИА Новости.

Он сказал, что благодаря этому можно выделить  больше больничных коек для пациентов с коронавирусом.

«Врачи откладывают несрочные операции, чтобы не было недостатка в защитных мерах—таких, как специальные маски», - сказали в министерстве здравоохранения страны.

По состоянию на 13 марта число людей, инфицированных коронавирусом в Нидерландах, достигло 804, 10 из них — с летальным исходом.

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации