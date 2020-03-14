В Нидерландах в связи с коронавирусом отложены несрочные операции
14:13, 14 Март, 2020
Врачи в Нидерландах откладывают несрочные операции из-за распространения коронавируса нового типа.
Как передает Арменпресс,об этом сообщает РИА Новости.
Он сказал, что благодаря этому можно выделить больше больничных коек для пациентов с коронавирусом.
«Врачи откладывают несрочные операции, чтобы не было недостатка в защитных мерах—таких, как специальные маски», - сказали в министерстве здравоохранения страны.
По состоянию на 13 марта число людей, инфицированных коронавирусом в Нидерландах, достигло 804, 10 из них — с летальным исходом.
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