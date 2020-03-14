Президент РА и Генеральный директор ВОЗ обсудили ситуацию с распространением коронавируса

Президент Армении Армен Саркисян поздно вечером 13 марта провел телефонный разговор с Генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебреесусом.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Республики Армения.

После встречи в Мюнхене в феврале этого года президент РА и Генеральный директор ВТО вновь коснулись нынешнего состояния и тенденций распространения нового коронавируса в Армении, его возможных последствий, а также мер, направленных на профилактику и лечение инфекции.

Президент Саркисян выразил благодарность за техническую и профессиональную поддержку, оказанную организацией Армении, о чем говорилось во время мюнхенской встречи.

Объявление ВОЗ о пандемии говорит о сложности ситуации и подчеркивает необходимость объединения международных и национальных усилий в этой ситуации, необходимость сотрудничества государств и достижения согласия, в частности - в отношении пограничного контроля, мобильности населения и взаимопомощи, что особенно важно в Армении. В этом контексте Генеральный директор ВОЗ подчеркнул, что организация будет держать ситуацию в Армении в центре внимания.

Президент Армении отметил, что он согласен с подходом Гендиректора ВОЗ к необходимости разработки национальных стратегий предотвращения и реагирования со стороны государств, и сообщил, что для предотвращения распространения коронавируса в Армении была создана межведомственная комиссия, а для плана действий будут столь же ценными как направлениянациональных стратегий, предлагаемые организацией государствам,так и активное участие экспертов ВТО. Президент также подчеркнул важность консультационной деятельности специалистов ВОЗ, уже находящихся в Армении, отметив необходимость обеспечения ее преемственности и привлечения дополнительных специалистов и экспертов.

Президент Армении посчитал необходимым как можно быстрее повысить эффективность мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции по всему миру.

Собеседники согласились с тем, что это требует понимания серьезности проблемы, самоорганизации, высокой ответственности и дисциплины со стороны властей и населения.

Президент РА и Генеральный директор ВОЗ также говорили об исследованиях по преодолению этой болезни с помощью инноваций и обучения, в частности - новой диагностики коронавируса, разработки вакцин и лечения.

Генеральный директор ВОЗлюбезно принял приглашение президента республики посетить Армению в ближайшее время.

Президент Саркисян предложил Генеральному директору ВОЗ в рамках намеченного на 6-8 июня Саммита мыслей с его участиеморганизовать дискуссию об инновационных способах предотвращения и лечения нового коронавируса, а также по вопросам, жизненно важным для государств в условиях пандемии.

Президент и Генеральный директор ВОЗ договорились обмениваться информацией в регулярномрежиме.

Телефонному разговору предшествовал разговор Президента Республики Армения и Арсена Торосяна, который представил необходимую информацию о новом коронавирусе в Армении. После телефонного разговора президент проинформировал министра о договоренностях, достигнутых с Генеральным директором ВОЗ, и о рекомендациях, сделанных Генеральным директором.