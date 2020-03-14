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Минздрав призывает сохранять спокойствие и следить за официальной информацией

Минздрав призывает сохранять спокойствие и следить за официальной информацией

Министерство здравоохранения Республики Армения призывает население сохранять спокойствие и следить за официальными новостями по вопросам, связанным с распространением коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь министра Алина Никогосян.

«В последние дни министерство здравоохранения получалорегулярные «сигналы» от населения и представителей средств массовой информации о том, что из  того или иного района страны«изолируют»людей.

В связи с этим сообщаем, что из-за коронавирусной болезни в стране проводятся противоэпидемические операции.

Мы призываем средства массовой информации не создавать панические настроения с «душераздирающими» сведениями и быть уверенными,  что министерство должным образом выполняет необходимую работу в рамках своих полномочий.

А население мы призываем сохранять спокойствие и следить только за  официальными новостями», - написалаНикогосян.

Вспышка нового коронавирусаCՕVID-2019была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая, 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала это как пандемию со  множеством очагов. Количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 130 тысяч. Более 4500 человек умерли от этого вируса.

В Армении коронавирусомзаражены  15 человек.

 

 

 

 

 

 

 


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