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СПИСА призывает совершать платежи через терминалы

СПИСА призывает совершать платежи через терминалы

В связи с предотвращением риска коронавируса и проблемами безопасности в республике, Служба принудительного исполнения судебных актов  настоятельно призывает граждан осуществлять все платежи через платежно-расчетные терминалы  системы TelCell, IzzyPay, Edram,MobyDram и банковские переводы, избегая  посещений  подразделений СПИСА.

Как передает Арменпресс,об этом сообщается  на официальной странице социальной сети СПИСА в Facebook.

«Платежи также могут осуществляться через электронные  системы e-payments и ArCa в рамках исполнительного производства. При  необходимости посетить Службу принудительного исполнения, соблюдайте все профилактические меры, рекомендованные Министерством здравоохранения. При наличии каких-либо вопросов, можете позвонить на горячую линию по телефону 060-570-435", говорится  в  сообщении.

 

 

 

 


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