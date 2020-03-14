СПИСА призывает совершать платежи через терминалы

В связи с предотвращением риска коронавируса и проблемами безопасности в республике, Служба принудительного исполнения судебных актов настоятельно призывает граждан осуществлять все платежи через платежно-расчетные терминалы системы TelCell, IzzyPay, Edram,MobyDram и банковские переводы, избегая посещений подразделений СПИСА.

Как передает Арменпресс,об этом сообщается на официальной странице социальной сети СПИСА в Facebook.

«Платежи также могут осуществляться через электронные системы e-payments и ArCa в рамках исполнительного производства. При необходимости посетить Службу принудительного исполнения, соблюдайте все профилактические меры, рекомендованные Министерством здравоохранения. При наличии каких-либо вопросов, можете позвонить на горячую линию по телефону 060-570-435", говорится в сообщении.