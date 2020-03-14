Китай готов продолжать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом

Китай готов продолжить оказывать посильную помощь Ирану в борьбе с эпидемией нового типа коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме президенту Ирана Хасану Роухани.

Об этом сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство и народ Ирана оказали искреннюю дружескую поддержку и помощь Китаю в борьбе с эпидемией, для того чтобы помочь Ирану в его усилиях по противостоянию эпидемии, китайская сторона направила партию противоэпидемических средств и группу профильных экспертов", - говорится в телеграмме китайского лидера.

Он подчеркнул, что "китайская сторона всецело готова укреплять сотрудничество с Ираном в борьбе с эпидемией коронавируса, а также продолжать оказывать Тегерану посильную помощь".

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире.