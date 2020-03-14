Самочувствие премьер-министра и его супруги хорошее, температуры нет — пресс- спикер Анны Акопян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его жена Анна Акопян чувствуют себя хорошо, у них нет тепла.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь Анны Акопян Асмик Арутюнян.

«И Анна Акопян, и премьер-министр сегодня утром прошли тест на коронавирус. Ответы на тест будут ясны вечером. У Анны Акопян нет температуры, настроение хорошее, и она призывает всех не паниковать, следовать всем инструкциям, данным их телом. Состояние Анны Акопян было хорошим в течение последних полутора недель, и перед поездкой в США, затем и в Бразилии, и Аргентине. В те дни она соблюдала все возможные правила защиты от коронавируса», - сказала Арутюнян.

Асмик Арутюнян добавила, что самочувствие премьер-министра также хорошее, поскольку уНиколаПашиняна и его супруги отсутствуют симптомыкоронавирусной инфекции.

13 марта премьер-министр РА Никол Пашинян объявил, что он и Анна Акопян самоизолировались.

«Сегодня мы увидели заголовок о том, что тест президента Бразилии дал положительный ответ, то есть коронавирус был подтвержден. А вы знаете, что 7 марта Анна встретилась с супругой президента Бразилии, и их совместное фото опубликовано. Мы приехали на Севан, чтобы изолироваться, и первое, что мы сделали— измерили температуру, ее у нас не было. После этого мы снова измерили— снова не было. Но последовал официальный ответ президента Бразилии: он сказал, что тест был отрицательным. Однако в любом случае мы останемся в изоляции, завтра утром мы проведем тест, чтобы убедиться, что все в порядке, несмотря на то, что мы проконсультировались со специалистами, вероятность очень низкая», - сказал премьер-министр.

Вспышка нового коронавируса CՕVID-2019 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая, 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала это как пандемию со множеством очагов. Количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 130 тысяч. Более 4500 человек умерли от этого вируса.