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Самочувствие премьер-министра и его супруги хорошее, температуры нет — пресс- спикер Анны Акопян

Самочувствие премьер-министра и его супруги хорошее, температуры нет — пресс- спикер Анны Акопян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его жена Анна Акопян чувствуют себя хорошо, у них нет тепла.

 Об этом в беседе с  Арменпресс сообщила пресс-секретарь Анны Акопян Асмик Арутюнян.

«И Анна Акопян, и премьер-министр сегодня утром прошли тест на коронавирус. Ответы на тест будут ясны вечером. У Анны Акопян  нет температуры, настроение хорошее, и она призывает всех не паниковать, следовать всем инструкциям, данным их телом. Состояние Анны Акопян было хорошим в течение последних полутора недель, и перед поездкой в США, затем и в Бразилии, и Аргентине. В те дни она соблюдала все возможные правила защиты от  коронавируса», - сказала Арутюнян.

Асмик Арутюнян добавила, что самочувствие  премьер-министра также хорошее, поскольку уНиколаПашиняна и его супруги отсутствуют  симптомыкоронавирусной инфекции.

13 марта премьер-министр РА Никол Пашинян объявил, что он и Анна Акопян самоизолировались.

«Сегодня мы увидели заголовок о том, что тест президента Бразилии дал  положительный ответ, то есть коронавирус был подтвержден. А вы знаете, что 7 марта Анна встретилась с супругой президента Бразилии, и их совместное  фото опубликовано. Мы приехали на Севан, чтобы изолироваться, и первое, что мы сделали— измерили  температуру, ее у нас не было. После этого мы снова измерили— снова не было. Но последовал  официальный ответ президента Бразилии:  он сказал, что тест был отрицательным. Однако в любом случае мы останемся в изоляции, завтра утром мы проведем тест, чтобы убедиться, что все в порядке, несмотря на то, что мы проконсультировались со специалистами, вероятность очень низкая», - сказал премьер-министр.

Вспышка нового коронавируса CՕVID-2019 была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая, 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала это как пандемию со  множеством очагов. Количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 130 тысяч. Более 4500 человек умерли от этого вируса.

 

 


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