Время в Ереване: 11:07:36,   14 Март

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

Трех человек - мать и двух ее детей - госпитализировали в Черновицкой области Украины с подозрением на коронавирус, сообщила в субботу пресс-служба областной госадминистрации.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости кабмин Украины ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. На Украине, по последним данным, подтверждены три случая инфицирования COVID-19. Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса. Умерла женщина в Житомирской области, которую госпитализировали в четверг. Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми она контактировала.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1
Tokyo 2020
youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации