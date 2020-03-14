Число зараженных коронавирусом в Армении достигло 15

В Армении подтверждены еще два случая коронавирусной инфекции.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Мы только что завершили еще 38 тестов, 36 из которых были отрицательными,но 2 – положительными. Пациенты с положительным тестом эпидемиологически связаны со случаем в Эчмиадзине и изолированы с самого начала.

У нас есть 15 подтвержденных случаев, из которых только один сопровождается пневмонией», - написал он.

Минздрав вновь напоминает:

Избегайте контакта с пациентами с респираторными инфекциями, если возможно, используйте средства индивидуальной защиты (маски).

Часто мойте руки – в течение не менее 20 секунд, особенно перед едой

Не занимайтесь самолечением, если у вас есть симптомы хрипов, обратитесь к врачу.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения действует круглосуточная служба горячей линии — 8003 и «Call-центр» —060838300.