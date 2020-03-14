За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня более 230 раз

За период 23-29 марта на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 230 раз. В сторону армянских позиций произведено более 2000 выстрелов из стрелковых орудий разных калибров.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха полностью владеют оперативно-тактической обстановкой. Они предпринимают меры для надежного укрепления боевых позиций и продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.