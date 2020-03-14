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Число зараженных в Италии достигло 17 тысяч

Число зараженных в Италии достигло 17 тысяч

Число людей, зараженных коронавирусом в Италии, увеличилось на 2547 за один день,  достигнув  17660.

Как передает Арменпресс, об этом  сообщает платформа, созданная Университетом Джона Хопкинса.

Число погибших от коронавируса в стране составило 1266, при этом 1439 человек излечились  от коронавируса.

Вспышка нового коронавирусаCՕVID-2019была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая, 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала это как пандемию со  множеством очагов. Количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 130 тысяч. Более 4500 человек умерли от этого вируса.

 


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