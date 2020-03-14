В Арцахе не зарегистрировано случаев коронавируса, паника распространяется из Азербайджана

В Арцахе не было зарегистрировано случаев коронавирусной инфекции, и паника распространилась из Азербайджана.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил Центр проверки информации.

«В медиа-пространстве через группы Facebook и фальшивых пользователей распространяются слухи о том, что 11 граждан и 27 военнослужащих с симптомами коронавируса были доставлены в центральную больницу Степанакерта.

Новости того же содержания еще 5 марта распространялись в Facebook на фейковойстранице, которая якобы принадлежит президенту Арцаха Бако Саакяну, однако она управляется Азербайджаном. И этот слух, и «официальная» страница Бако Саакяна в Facebook были опровергнуты.

Однако, поскольку в Армении были подтверждены новые случаи коронавируса, дезинформация снова начала распространяться. Центр проверки информации также связался с министром здравоохранения Арцаха АраикомБагряном, который также опроверг эти слухи, заявив, что в Арцахе не было случаев заражения вирусом, и приняты все необходимые профилактические меры», сообщает Центр.