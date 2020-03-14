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Боксер Арам Авакян отпраздновал 10-ю победу на профессиональном ринге

Боксер Арам Авакян отпраздновал 10-ю победу на профессиональном ринге

Армянский боксер Арам Авакян отпраздновал очередную — 10-ю победу на профессиональном ринге.

Как передает Арменпресс,бывший серебряный призер по версии WBC InternationalSilver Арам Авакянпровел 10-йпоединок на  профессиональном ринге в американском Хинкли.

Соперником Авакяна был ДагуэртоАгуэро из Доминиканской Республики. Армянский боксер победил по решению судей со счетом 77:74, 76:74, 75:75.

 

 


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