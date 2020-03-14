Эстафета олимпийского огня на греческом отрезке отменена

Эстафета факела XXXII Олимпийских игр в Токио на греческомэтапе была отменена.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает оргкомитет Игр.

Греческий национальный олимпийский комитет принял такое решение, учитывая распространение коронавируса. Эстафеты не будет, но 19 марта состоится официальная передача огня японской стороне.

XXXII Летняя Олимпиада 2020 года пройдет в Токио. Она начнется 24 июля и завершится 9 августа. Около 11 000 спортсменов из 206 стран будут соревноваться в 33 видах соревнований. Токио примет Олимпийские игры во второй раз. Первый был в далеком 1964 году.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая, 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала это как пандемию со множеством очагов. Количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 130 тысяч. Более 4500 человек умерли от этого вируса.