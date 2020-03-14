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Отменен товарищеский матч Германия-Италия

Отменен товарищеский матч Германия-Италия

Товарищеский матч между сборными Германии и Италии по футболу отменен.

Как передает Арменпресс, об этом сообщают немецкие СМИ.

Основанием для принятия решения стала ситуация  с  коронавирусом. Товарищеский матч был назначен на 31 марта в Нюрнберге.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе центрального Китая, 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения зафиксировала это как пандемию со множеством очагов. Количество случаев коронавирусной инфекции в мире превысило 130 тысяч. Более 4500 человек умерли от этого вируса.


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