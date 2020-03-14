На КПП Бавра изолированы два иностранца

Два иностранных гражданина были изолированы во время пересечения КПП Бавра в рамках профилактических мер по борьбе с распространением коронавируса.

Как передает Арменпресс, об этом губернатор Ширака Тигран Петросян написал на своей странице в Facebook.

«Армяно-грузинская граница под контролем. Сегодня два иностранных водителя грузовика - с небольшим отклонением температуры тела от нормы, пересекли пограничный переход Бавра, но в соответствии с процедурами они были изолированы, отобраны образцы, ответы поступят завтра. Врачи считают, что скоро они будут отправлены домой», - говорится в сообщении.

В целом, ситуация в Ширакской области стабильна и не вызывает серьезных опасений. Об этом сообщил журналистам губернатор Ширака. «Сократилось даже число людей, которые были в центре нашего внимания в этот период, это касается граждан, которые вернулись из стран повышенного риска. Сейчас мы принимаем превентивные меры с учетом рисков в республике», - сказал губернатор, сообщив, что в результате обсуждений со специалистами отрасли уже разработан план действий.

Губернатор провел рабочее совещание с участием ряда ответственных подразделений администрации области и представителей заинтересованных организаций. Обсуждались меры, предпринятые для борьбы с коронавирусом. «Для нас очень важно сделать все, чтобы не было пробелов, все ответственные организации должны сотрудничать, важно уточнить необходимую информацию, быть готовым к работе», - сказал губернатор.

Ссылаясь на последние данные, в том числе состояние здоровье ребенка, губернатор заверил, что результаты теста были отрицательными. Относительно создания штаба быстрого реагирования Тигран Петросян отметил, что для этого существуют четкие форматы. Губернатор также заверил, что при необходимости операции будут распределены между подразделениями первичной медико-санитарной помощи и больницами, а в выходные в поликлиниках будет установлено дежурство.

В Шираке по поручению губернатора Тиграна Петросяна были проведены дезинфекционные мероприятия на маршрутахрегулярного пассажирского транспорта, используемых областными и общинными организациями.

Работы будут продолжены.

Говоря о гражданах Китая, временно проживающих в Маралике и работающих на дороге Север-Юг, губернатор сообщил, что проблем нет. «Проверки прошли, они были в центре нашего внимания, проблем нет», - заверил Тигран Петросян.

На контрольно-пропускном пункте Бавра и в аэропорту «Ширак» будет действовать тот же режим контроля.

Арменуи Мхоян