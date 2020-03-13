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"Ливерпуль" и "Барселона" прекратили тренировки из-за коронавируса

"Ливерпуль" и "Барселона" прекратили тренировки из-за коронавируса

"Ливерпуль" принял меры в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Как сообщает Арменпресс, клуб прекратил тренировки на клубной базе в Мелвуде.

Игрокам "Ливерпуля" выдадут индивидуальные программы тренировок.

Английскую Премьер-лигу ранее приостановили как минимум до 4 апреля из-за коронавируса.

Также "Барселона" решила приостановить любую активность первой команды на неопределенный срок из-за распространения коронавируса. Об этом информируется на сайте каталонского клуба.

Президент клуба Жозеп Бартомеу провел встречу с игроками, на которой врачи рассказали футболистам о текущей ситуации

"Учитывая состояние здоровья и в соответствии с рекомендациями медицинской службы, первая футбольная команда приостанавливает всю свою деятельность до специального уведомления", - говорится в сообщении.


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