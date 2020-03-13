У 5 человек, доставленных в больницу в Ванадзоре, коронавирус не был подтвержден. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Лори Андрей Гукасян.

«Дорогие жители Лори, я должен с радостью сообщить вам, что результат ожиданий Лори является положительным. Как известно, утром 5 человек были доставлены в Ванадзорскую инфекционную больницу, у них были взяты анализы для тестирования. Мы получили ответы на тесты. Все 5 тестов отрицательные, в том числе у итальянского сотрудника Gloria», - написал он.