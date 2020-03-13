В Армении количество зараженных коронавирусом достигло 13

В Армении подтверждено пять новых случаев коронавируса. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«У 28 из 31 гражданина, которые были изолированы с 1 марта в отеле “Golden Palace” в Цахкадзоре, не подтверждено наличие коронавируса. Они могут вернуться домой. У двоих из них подтверждено наличие коронавируса, и еще один человек - член семьи того, кто имел контакт в течение этого времени с пациентом с подтвержденным результатом, останется в изоляции, а это означает, что двое из них с коронавирусом будут переведены в больницу, один останется в изоляции». - уточнил премьер-министр.

Он также сказал, что у трех других граждан диагностирован коронавирус, двое из которых участвовали в церемонии помолвки в Эчмиадзине. Премьер-министр сказал, что они были среди изолированных граждан.

«Есть еще один гражданин, который приехал из Франции, и у него подтвержден коронавирус. В общей сложности уже есть 13 подтвержденных случаев, большинство из которых являются участниками известной помолвки в Эчмиадзине», - подытожил Никол Пашинян.

Состояние всех пациентов удовлетворительное, только у одного диагностирована пневмония.