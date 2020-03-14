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«Айастани Анрапетутюн»: «Удары часов» еще будут гастролировать в областях

«Айастани Анрапетутюн»: «Удары часов» еще будут гастролировать в областях

 «Удары  часов» уникальны: в одном спектакле участвуют актеры из семи разных театров — люди в возрасте, а вместе с ними три молодых актера. Проект был задуман и осуществленк Международному дню театра по инициативе Государственного театра кукол им. Туманяна  и при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения. В чем идеология проекта?

«Дать свободу. Чтобы у зрителя  была возможность увидеть  любимых актеров из разных театров одновременно и на  одной  сцене, при этом не ограничиваясь Театром кукол. Он задуман  на Малой сцене театра им. Сундукяна итеатраАмазгаин», - сказал директор театра Рубен Бабаян. Онсчитает, что у спектакля будет долгая жизнь. Он проведет гастроли в областях, а также в других театрах. Это история о четырехлетних друзьях, трое из которых живут в доме престарелых. Каждую пятницу они встречаются в доме друга, вспоминают свою молодость, светлые и не очень светлые дни.

  «Спектакль и сам очень светлый, хотя заканчивается смертью одного из персонажей. Автор показывает, что старость – это не психическое состояние. Человек  всегда остается молодым. Мы пытаемся донести до аудитории именно эту  мысль, что взрослые - это те же молодые люди, у которых, возможно, нетбылых физических возможностей, но которые молоды духом, сердцем и разумом. Пьесанесет в  себе именно  эту идею".

 

Материал полностью читайте  в  сегодняшнем номере  газеты.


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