Журналисты приняли участие в курсах МИД по повышению квалификации
21:18, 13 Март, 2020
Министерство иностранных дел Армении в Дипломатической школе 2-13 марта организовало четвертый курс по повышению квалификации для журналистов, специализированных в сфере внешней политики.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в рамках курса руководители соответствующих подразделений министерства иностранных дел и сотрудники департаментов выступили с лекциями о приоритетах внешней политики Армении и вопросах региональной и международной тематики.
По итогам курса участникам были вручены сертификаты об участии.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен