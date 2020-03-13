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Журналисты приняли участие в курсах МИД по повышению квалификации

Журналисты приняли участие в курсах МИД по повышению квалификации

Министерство иностранных дел Армении в Дипломатической школе 2-13 марта организовало четвертый курс по повышению квалификации для журналистов, специализированных в сфере внешней политики. 

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в рамках курса руководители соответствующих подразделений министерства иностранных дел и сотрудники департаментов выступили с лекциями о приоритетах внешней политики Армении и вопросах региональной и международной тематики.  

По итогам курса участникам были вручены сертификаты об участии.


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