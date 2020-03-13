Журналисты приняли участие в курсах МИД по повышению квалификации

Министерство иностранных дел Армении в Дипломатической школе 2-13 марта организовало четвертый курс по повышению квалификации для журналистов, специализированных в сфере внешней политики.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в рамках курса руководители соответствующих подразделений министерства иностранных дел и сотрудники департаментов выступили с лекциями о приоритетах внешней политики Армении и вопросах региональной и международной тематики.

По итогам курса участникам были вручены сертификаты об участии.