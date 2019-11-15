Предстоящие на 14 марта мероприятия
21:06, Март 13, 2020
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- 21:18 Журналисты приняли участие в курсах МИД по повышению квалификации
- 21:06 Предстоящие на 14 марта мероприятия
- 20:58 Армения и Грузия на 10 дней приостанавливают передвижение граждан между двумя странами
- 20:57 Президент Франции анонсировал экстренную видеконференцию лидеров G7
- 20:14 Коронавирус у президента Бразилии не подтвердился
- 20:02 Обсуждены возможности перевода части сотрудников госструктур на удаленную работу
- 19:57 Вице-премьер Мгер Григорян принял руководителей организации “AliExpress Россия”
- 19:37 Отказ Баку от иллюзий «территориальной целостности» поможет продолжению мирного процесса: МИД Арцаха
- 19:20 В Армении 16-18 марта температура воздуха постепенно понизится на 12-14 градусов
- 19:16 Системы Интернет/Мобайл банкинг Америабанка будут предоставляться по льготным условиям
- 19:11 Анализы президента Бразилии на коронавирус оказались положительными
- 19:09 Мнацакан Бичахчян освобожден с должности начальника Паспортно-визового управления полиции
- 18:58 15 марта из Италии будет осуществлен чартерный рейс в Ереван
- 18:11 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 13-03-20
- 18:10 Азиатские индексы - 13-03-20
- 18:05 Концертный тур Боба Дилана по Японии отменили из-за коронавируса
- 18:01 Студия Disney перенесла премьеру фильма "Мулан"
- 17:56 Мы дорожим своей репутацией надёжного партнёра на рынке автомобильного импорта- Каукасус Авто Импорт
- 17:50 Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45
- 17:47 Huawei выпустит смартфон с тремя селфи-камерами
- 17:38 В инфекционную больницу Ванадзора доставлены пять граждан
- 17:36 Число заразившихся коронавирусом в Испании превысило 4200 человек
- 17:33 Мальдивы открыли первый в мире курорт для коронавирусного карантина
- 17:26 Больница Норка будет обслуживать только пациентов с подозрением на заражение коронавирусом
- 17:24 Число умерших от коронавируса превысило 5 тыс. человек
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