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Президент Франции анонсировал экстренную видеконференцию лидеров G7

Президент Франции анонсировал экстренную видеконференцию лидеров G7

Лидеры стран "Большой семерки" на фоне распространения коронавируса проведут в понедельник экстренное заседание в формате видеоконференции. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

"После нашего обсуждения с (президентом США) Дональдом Трампом и лидерами G7, мы проведем чрезвычайное заседание по теме COVID-19 по видеосвязи в этот понедельник. Мы согласуем наши усилия по вакцинам и лечению и будем работать над экономическим и финансовым реагированием", - написал Макрон в Twitter.


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БелТА


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