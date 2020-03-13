Президент Франции анонсировал экстренную видеконференцию лидеров G7

Лидеры стран "Большой семерки" на фоне распространения коронавируса проведут в понедельник экстренное заседание в формате видеоконференции. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

"После нашего обсуждения с (президентом США) Дональдом Трампом и лидерами G7, мы проведем чрезвычайное заседание по теме COVID-19 по видеосвязи в этот понедельник. Мы согласуем наши усилия по вакцинам и лечению и будем работать над экономическим и финансовым реагированием", - написал Макрон в Twitter.