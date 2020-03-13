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Обсуждены возможности перевода части сотрудников госструктур на удаленную работу

Обсуждены возможности перевода части сотрудников госструктур на удаленную работу

Под председательством вице-премьера Тиграна Авиняна 13 марта в правительстве состоялось заседание Комиссии по координации работ по предотвращению распространения коронавируса в Республике Армения.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в ходе заседания была обсуждена текущая ситуация в связи с коронавирусом.

Были обсуждены подробности прилета, проверки на территории Армении и карантина граждан, возвращающихся из Рима 15 марта. Во время чартерного рейса, вылетающего из римского аэропорта “Фьюмичино” в 21:30 по ереванскому времени, пассажирам будут предоставлены медицинские маски, а также будут соблюдены все необходимые меры безопасности. Граждане, вернувшиеся в Армению, будут находиться в карантине в течение 14 дней.

Члены комиссии обсудили динамику туристических потоков и их влияние на отраслевые организации.

Комиссия констатировала, что оплата труда сотрудников государственных образовательных учреждений Армении, в которых занятия отменены до 23 марта, будет сохранена. Пропущенная часть учебной программы будет дополнена дополнительными уроками, а экзамены будут организованы позже. В эти дни приветствуются инициативы по организации онлайн обучения.

Была подчеркнута важность доступности точной и основанной на фактических данных информации о коронавирусе в информационном поле и интенсификации шагов в этом направлении.

Участники заседания также обсудили возможность перевода части сотрудников государственных учреждений на удаленную работу, в связи с чем были даны соответствующие поручения.


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