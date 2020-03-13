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Вице-премьер Мгер Григорян принял руководителей организации “AliExpress Россия”

Вице-премьер Мгер Григорян принял руководителей организации “AliExpress Россия”

Вице-премьер Мгер Григорян принял руководителей организации “AliExpress Россия”.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, в начале встречи генеральный директор “AliExpress Россия” Дмитрий Сергеев представил основные направления и принципы деятельности организации.

Была обсуждена важность развития электронной торговли в современном мире, учитывая необходимость расширения безналичных операций.

Представители организации выразили готовность расширить свою деятельность в Армении, способствуя росту экспорта продукции МСП.

Были затронуты потенциал Армении с точки зрения расширения электронной торговли и возможности сотрудничества с армянскими организациями.

Собеседники обменялись мнениями о перспективах разработки более эффективных логистических решений.


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