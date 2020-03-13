Отказ Баку от иллюзий «территориальной целостности» поможет продолжению мирного процесса: МИД Арцаха

Отказ Баку от иллюзий якобы восстановления своей «территориальной целостности» поможет продолжению мирного процесса. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт МИД Республики Арцах, об этом говорится в комментарии Управления информации и по связям с общественностью МИД Республики Арцах, который приводим полностью:

“В связи с комментарием МИД Азербайджана от 11 марта 2020 года относительно ситуации, сложившейся в результате провокаций азербайджанской стороны на армяно-азербайджанской границе, считаем необходимым отметить следующее:

Попытки оправдать провокации, совершенные азербайджанскими вооруженными силами на армяно-азербайджанской границе 6 и 10 марта, неурегулированностью азербайджано-карабахского конфликта являются примером безответственной политики азербайджанских властей в вопросе соблюдения своих обязательств по сохранению регионального мира и безопасности. Подобная позиция Баку является еще одним свидетельством тому, что провокации носили умышленный характер и были направлены на расширение зоны нестабильности.

Кроме того, в комментарии содержатся утверждения, которые преднамеренно искажают причинно-следственные связи азербайджано-карабахского конфликта. Конфликт возник в результате попыток Азербайджана силой подавить мирное стремление народа Арцаха реализовать свое неотъемлемое право на самоопределение. Сначала азербайджанские власти с целью запугать народ Арцаха спланировали и осуществили массовые убийства армянского населения и этнические чистки в Сумгаите, Баку, Мингечауре и других населенных пунктах Азербайджана, а также депортацию населения Северного Арцаха. Но, не сумев сломить волю народа Арцаха, власти Азербайджана развязали против него тотальную войну на уничтожение. Вся ответственность за последствия этой войны лежит на Азербайджане как инициаторе боевых действий и их последовательной эскалации.

Азербайджано-карабахский конфликт, который начался с массовых нарушений прав народа Арцаха, продолжается и по сей день именно в силу нежелания азербайджанской стороны отказаться от своей деструктивной политики, которая является основным источником угроз региональному миру и безопасности.

Отказ Баку от иллюзий якобы восстановления своей «территориальной целостности» поможет продолжению мирного процесса”.